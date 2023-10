BKL ART Hezbollah, grupo extremista libanês





A tensão no Oriente Médio ficou ainda maior depois que o grupo radical xiita Hezbollah anunciou ter posto seus membros em “alerta de guerra” para um possível confronto com as Forças de Defesa de Israel, abrindo uma nova frente de batalha a partir do Líbano.

Segundo as últimas atualizações, o número de mortos na guerra passou de 2 mil, além de milhares de feridos dos dois lados do confronto.





O comunicado do foi feito por meio de um canal do Telegram, mostrando unidades de patrulhamento em cidades libanesas próximas à fronteira com Israel. Desde o início dos ataques, o Hezbollah já chegou a reivindicar a autoria de alguns ataques a posições israelenses.

O conflito começou no sábado (6), quando Israel retaliou ataques do Hamas - grupo extremista da Faixa de Gaza - e declarou guerra. O Estado Judeu também promoveu bombardeios e um cerco à Faixa de Gaza, com corte de energia, água e comida.