O Universo Paralello, um festival de música eletrônica que foi atacado pelo Hamas no último sábado (7) , início da ofensiva do grupo armado palestino contra Israel, é uma rave brasileira com 23 anos de existência, criada pelo DJ Swarup, pai dos DJs Alok e Bhaskar.

A edição israelense deste ano foi interrompida quando terroristas iniciaram o bombardeio ao local, fazendo com que quem estava na festa tivesse que fugir ou se abrigar em bunkers. Ao todo, 260 pessoas presentes morreram, e outras seguem desaparecidas.

Entre os mortos, estão dois brasileiros, Ranani Glazer , gaúcho de 24 anos, e Bruna Valeanu , carioca também de 24 anos. Além deles, segue desaparecida Karla Stelzer, de 41 anos.

A rave ocorreu no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. Entrevistados afirmaram que havia jipes com homens armados atirando nas pessoas que tentavam fugir a pé ou de carro. Uma mulher disse à Reuters que teve de se fingir de morta até a chegada do resgate, feito por soldados do Exército de Israel.

"Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento 'Tribe of Nova edição Universo Paralello' estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados", diz o comunicado.

"Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local."

História

O evento teve início em Goiás, nos anos 2000, mas foi transferida para a Bahia pouco tempo depois, onde acontece até hoje, na virada do ano, na praia de Pratigi, de Ituberá.

A festa dura vários dias e o público costuma acampar na beira da praia ou em áreas de camping. O estilo musical varia entre techno e psytrance.

A marca é licenciada para outros países, com isso, a produção fica a cargo de uma empresa local, que contrata os artistas.

O festival já aconteceu em países como a Índia, em 2015, e na França, em 2016, e entre 2022 e 2023, foram realizadas edições na Argentina, Espanha, Portugal, Tailândia e México.

Pai de Alok chocado

O DJ Swarup, pai do Alok, filmou o momento em que as tropas do Hamas invadiram o evento. No vídeo, é possível ver fumaça nos ares enquanto as pessoas dançam

"Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes", escreveu o DJ Petrillo.

"Surreal! [...] Já estava no palco para tocar. Espiritual demais! Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que fazer dizer", escreveu. "Helicópteros!! Explosões. Acabou a luz elétrica!! Bizarro!! Guerra !! Muito triste."

Essa menina se chama Noa. Ela estava numa rave, no sul de Israel, quando terroristas do Hamas invadiram o local, mataram pessoas, e sequestraram outras, como Noa.

Parece que há dois brasileiros no grupo de sequestrados.



— Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) October 7, 2023





Um dos últimos registros do Brasileiro morto em Israel, Ranani Nidejelski Glazer, 24 anos, estava em uma rave próximo à Faixa de Gaza quando começou o ataque do grupo islâmico Hamas