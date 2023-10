Reproducao: Facebook Bruna Valeanu, brasileira morta em Israel

A brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida em Israel desde sábado (7) teve a morte confirmada pelos familiares na manhã desta terça-feira (10). A jovem de 24 anos estava em uma rave no fim de semana, que foi atacada pelo grupo terrorista Hamas .

Bruna, nascida no Rio de Janeiro, vivia em Israel há 8 anos com a mãe e a irmã mais velha. Ela estudava comunicação e marketing e foi para a festa com um grande grupo de amigos brasileiros e israelenses.

A rave chamada Universo Paralello aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Foi nesse local que brasileiro Ranani Nidejelski Glazer também de 24 anos, foi encontrado morto.

Até o momento, 260 corpos foram encontrados no local onde acontecia a rave. Segundo informações do Itamaraty, ainda há mais uma brasileira desaparecida: Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.

Em atualização...