Reprodução As brasileiras seguem desaparecidas até o momento

As brasileiras Karla Stelzer Mendes e Celeste Fishbein, que estavam na região da Faixa de Gaza quando o conflito entre Israel e o Hamas estourou, seguem desaparecidas. Karla estava em uma rave nas proximidades. Já Celeste estava em um kibutz, uma espécie de comunidade rural localizada na região.



As autoridades já encontraram os corpos de outros dois brasileiros que estavam desaparecidos. Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu estavam no mesmo festival de música que Karla.

Karla Stelzer Mendes

A carioca vivia em Israel há 11 anos, na cidade de Bet Ezr, a 46 km de Tel-Aviv. Karla tem 41 anos e é nascida no Rio de Janeiro. Segundo o perfil no LinkedIn, ela atua como professora na cidade.

Ela é mãe de um menino, de 19 anos, que também vive em Israel. O jovem é membro do exército israelense, segundo informa a CNN Brasil.

Karla estava junto a companheira, Gabi Azulay, na rave na Faixa de Gaza.

Celeste Fishbein

A jovem de 18 anos possui dupla nacionalidade, por conta da mãe brasileira. O primo de Celeste, Yair Fishbein, deu informações à Band que não se tem notícias sobre o paradeiro dela.

Celeste vivia em um kibutz — uma comunidade agrícola coletiva — que fica localizada na Faixa de Gaza.

Ela trabalha como babá no local, segundo informa o Metrópoles. Ela estava na casa do namorado quando os ataques ocorreram. Desde a manhã do último sábado, ela não deu novas notícias