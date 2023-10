Reprodução: GloboNews Grupo de brasileiros em Israel embarcando para o Brasil no avião da FAB

Um grupo de brasileiros que conseguiu chegar até o aeroporto de Tel Aviv, em Israel, embarcou para o Brasil no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde desta terça-feira (10) . Este é o primeiro grupo da operação de repatriação de brasileiros que estão na área de conflito em Israel e o grupo armado Hamas .

O avião da FAB pousou em Tel Aviv na manhã desta terça-feira (10), às 15h41, horário local e 9h41, horário de Brasília. A aeronave KC-30 (Airbus A330-200) tem capacidade para até 211 passageiros. A previsão de chegada no Brasil é na madrugada de quarta-feira (11).

Estão entre os brasileiros a caminho do Brasil estão três moradores de Sorocada, cidade do interior de São Paulo: Mirian Duarte da Silva, Romeu Barbosa da Silva Junior e Mara Gleyde. Eles foram a Jerusalém em um grupo de 11 turistas brasileiros e presenciaram os ataques do Hamas em Israel.

"Pessoal, nós estamos em uma alegria só, porque nós estamos aqui no avião da FAB. É uma bênção, o pessoal é muito amoroso. A gente está se sentindo tranquilo. A gente sabe que ainda tem uma jornada, 14 horas de voo até Brasília, mas Deus está conosco e nós estamos muito felizes. Parece que realmente agora a gente vai poder descansar um pouco", disse Miriam da Silva após o embarque.

Mateus, filho de Miriam e Romeu, casal que está no avião da FAB, disse ao g1 que o retorno dos pais era pra ter acontecido na segunda-feira (9), mas por conta dos ataques foi adiado.

"Eu estou muito feliz. Nossa, não tenho nem palavras porque, graças a Deus, eles estão embarcando no avião. Acho que uma boa etapa do que a gente precisava foi feita. Agora a gente precisa que eles saiam do espaço aéreo, de Israel, mas, graças a Deus a gente está começando a aliviar respirado", disse o filho do casal.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais cinco voos para repatriar brasileiros devem acontecer até o próximo domingo, 15 de outubro.





Vítimas da guerra

O número de mortos no conflito entra Israel e o grupo armado palestino Hamas ultrapassa 1.670, sendo 900 israelenses e 770 palestinos , segundo os Ministérios da Saúde de cada local. Entre os feridos, são 2.200 em Israel e 2.751 palestinos.

O número pode ser muito maior, já que nesta terça-feira (10) o governo israelense diz ter encontrado 1.500 corpos de supostos combatentes do Hamas próximo à fronteira com a Faixa de Gaza.