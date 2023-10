Chetanya Robinson/Flickr A União Europeia considera o grupo Hamas como terrorista

A Comissão Europeia — braço executivo da União Europeia — anunciou nesta segunda-feira (09) que vão congelar os recursos de desenvolvimento que eram destinados à Palestina, devido aos últimos eventos . Se ajunta a decisão a Alemanha e a Áustria.



No último sábado (07), o grupo fundamentalista palestino Hamas, fez uma investida-surpresa contra Israel, resultando na morte de centenas de pessoas . O grupo é classificado pela UE como terrorista.

O congelamento anunciado pela Comissão é de um portfólio de ajuda que soma 691 milhões de euros. No Twitter, o comissário União Europeia para Ampliação e Política de Vizinhança, Oliver Varhelyi, disse que a "escala de terror e brutalidade contra Israel e seu povo é um ponto de inflexão".

Ele completa dizendo: "As bases para a paz, a tolerância e a coexistência devem ser abordadas agora. A incitação ao ódio, à violência e a glorificação do terror envenenaram as mentes de muita gente. Precisamos de ação e precisamos dela agora."

A UE atua fortemente como fornecedora de ajuda no território palestino, sendo tida uma das maiores doadoras. Entre 2021 e 2024, era prospectado que a UE alocasse cerca de 1,2 bilhão de euros em investimentos nos territórios da Palestina, sendo mais focados nas áreas de educação e saúde.



Alemanha

A ajuda alemã já estava sendo revista desde o último domingo (08). A ministra da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, Svenja Schulze, anunciou que os repasses estavam sendo reexaminados, mas que o governo alemão estava sendo pressionado por todos os lados (aliados e oposição) para que congelasse a ajuda.

A Alemanha transferiu para a Palestina, em 2020, um valor de 193 milhões de euros. O dinheiro foi destinado para o desenvolvimento econômico da região. O país já havia se comprometido de, em 2023, ajudar a Palestina com cerca de 250 milhões de euros.

A ministra ainda reiterou que a Alemanha sempre cuidou para que os valores não fossem desviados para outros fins, sendo destinados apenas para projetos pacíficos, mas que "esses ataques a Israel marcam uma terrível ruptura".

Apoio a Israel

A Alemanha tem demostrado apoio e solidariedade a Israel desde o início dos ataques. O chanceler Olaf Scholz afirmou no último domingo que Israel tem o direito de "proteger seus cidadãos e perseguir os agressores". Ele ainda conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e confirmou que a Alemanha segue "firme e inabalavelmente ao lado de Israel". "A segurança de Israel é de interesse nacional da Alemanha. Isso é especialmente verdadeiro em momentos difíceis como este. E nós agiremos de acordo", completa o chanceler.

A Áustria também tem demostrado apoio. Assim como a Alemanha, o ministro das Relações Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg, disse à rádio Ö1, que iriam suspender os repasses à Palestina . "Vamos suspender todos os pagamentos de ajuda ao desenvolvimento por enquanto".

A Áustria deve congelar cerca de 19 milhões de euros que seriam destinados à Palestina. Eles pretendem ainda reanalisar os projetos que estavam sendo desenvolvidos para a região. "A escala do terror é tão terrível. É uma fissura tão grande que não se pode voltar ao 'negócios como sempre'".