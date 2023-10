Reprodução/YouTube Entrevista de Husam Zomlot à CNN foi ao ar no domingo (8).

O embaixador da Palestina no Reino Unido, Husam Zomlot, falou a respeito dos ataques a Israel pelo grupo Hamas e afirmou o conflito é “resultado de 75 anos de opressão contra o povo palestino”.

Zomlot também apontou que o governo israelense já sabia da possibilidade de um conflito. As informações são da CNN.

O embaixador foi questionado se o ataque deste final de semana tem relação com os 50 anos da Guerra do Yom Kippur. A guerra se iniciou no dia 6 de outubro de 1973 e foi liderada pelo Egito e Síria contra o Estado de Israel. Em resposta, o embaixador disse "Não sei. [...] O que eu sei é que [a guerra] era uma questão de 'quando' e não de 'se'".

Zomlot apontou que o povo palestino está sendo submetido a um apartheid nos últimos anos e que “todos os dias, palestinos são visados, mortos, presos, cercados, suas terras são confiscadas, seus locais sagrados são profanados”.

“[...] Suas terras estão sendo tomadas, e a esperança por uma solução política que garanta seus direitos está se dissipando. É isso que precisamos discutir”, avaliou o embaixador durante entrevista ao canal.