Montagem iG / Imagens: Flickr e Kremlin Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou "condolências" à família de Prigozhin

Nesta quinta-feira (05), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , disse qual foi a causa do acidente de avião que matou o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin . Segundo o presidente russo, a aeronave não foi atingida por um ataque míssil, mas sim teve um granada de mão detonada a bordo.



O jato particular era da Embraer, estava indo para São Petesburgo, no dia 23 de agosto. Quando passava pelo norte de Moscou, ele caiu , matando todos os 10 tripulantes a bordo. Dentre as vítimas estavam duas figuras importantes do Grupo Wagner, quatro guarda-costas e a tripulação de três pessoas.

A informação da suposta granada de mão foi dada pelo comitê de investigação da Rússia ao presidente há alguns dias. "Fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos dos mortos no acidente", disse Putin. A Fala foi dada em uma reunião do Clube de Discussão Valdai, na cidade litorânea de Sochi, no Mar Negro.

Ele reafirmou que "não houve impacto externo no avião — isso já é um fato estabelecido", com o objetivo de descartar as afirmações que vem surgindo que o avião havia sido abatido.

Até o momento, o presidente russo não deu informações acerca de como a granada teria sido detonada a bordo, nem o número de armamentos que teria sido ativado. Entretanto, ele afirmou que acredita que os investigadores deviam ter realizado um testo de álcool e drogas nos corpos das vítimas.

Putin ainda acrescenta que o serviço de segurança FSB fez buscas nos escritórios do Grupo Wagner , em São Petesburgo, e encontram 10 bilhões de rublos (100 milhões de dólares) em dinheiro e 5 kg de cocaína.

Não se tem uma publicação oficial dos investigadores sobre a causa do acidente.