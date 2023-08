Reprodução Vladimir Putin discursou nesta quarta (23)





O presidente da Rússia, Vladimir Putin, proferiu um discurso nesta quarta-feira (23) após a notícia da morte de Yevgeny Prigozhin. No entanto, o líder russo não mencionou diretamente o acidente aéreo que resultou no falecimento do ex-chefe do grupo miliciano Wagner.

Putin esteve presente em uma cerimônia que marcou os 80 anos da Batalha de Kursk, um evento significativo da história militar russa.

Durante a ocasião, ele subiu ao palco com um semblante sereno, cumprimentou algumas pessoas presentes e fez um discurso que durou aproximadamente cinco minutos.

O ex-chefe do grupo miliciano Wagner, Yevgeny Prigozhin, teve seu nome associado a um avião que caiu durante um voo entre Moscou e São Petersburgo, de acordo com as autoridades russas.

A aeronave transportava um total de 10 pessoas, incluindo três membros da tripulação, e todas perderam a vida no acidente, conforme relatado pelo ministério de emergência da Rússia e pela agência de notícias estatal RIA Novosti.





Yevgeny Prigozhin

Líder dos mercenários da Wagner, Prigozhin emergiu como uma figura central no cenário político ao desafiar o governo russo neste ano. Natural de São Petersburgo, o comandante da milícia assumiu uma postura mobilizadora com o objetivo de destituir Vladimir Putin do poder.

Em junho, Prigozhin tomou a surpreendente decisão de romper com o governo russo. Essa mudança de postura do líder teve um efeito de mobilização entre os membros da organização, que se colocaram como oposição ao Kremlin.

Após muitas ameaças, Prigozhin voltou atrás, mas nunca mais seu relacionamento com Putin foi igual.