Reprodução Líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que os mercenários estão prontos para aumentar a presença na África, em entrevista a uma mídia local nesta semana.

"Não estamos reduzindo (nossa presença), aliás, estamos prontos para aumentar nossos vários contingentes", disse Prigozhin à agência de notícias africana Afrique Media , sediada em Camarões, segundo a Reuters .



Na ocasião, o chefe do grupo disse que o Wagner está cumprindo com todas as suas obrigações no continente e que aprofundar ainda mais as relações com os países africanos.

Ao lado da Rússia, o Grupo Wagner lutou em diversos combates na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado. O grupo, no entanto, foi questionado quando os mercenários fizeram uma tentativa de rebelião contra o Kremlin no mês passado.

Depois disso, a Rússia afirmou que o líder deixaria o país para ir a Belarus, onde alguns combatentes começaram a treinar forças bielorrussas.

Prigozhin, porém, foi visto em São Petersburgo durante uma cúpula Rússia-África nesta semana.

À agência de notícias, o chefe do grupo disse que um novo contingente de forças do Wagner havia chegado recentemente à República Centro-Africana, antes de um referendo constitucional em 30 de julho que poderia levar o presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadera, a estender seu mandato.

Relembre o caso

O Grupo Wagner ameaçou invadir a capital russa e se dirigiu a Moscou no último dia 23, até que um acordo foi anunciado no dia seguinte.

No sábado (24), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que houve negociações entre as partes, mediadas pelo governo de Belarus, e um acordo foi alcançado com o grupo. Ele acrescentou que "evitar derramamento de sangue é mais importante do que perseguir alguém criminalmente".

Nenhum dos membros do Grupo Wagner que participaram da rebelião será alvo de perseguição criminal. Os mercenários que não aderiram à revolta serão integrados ao Ministério da Defesa russo.

Na ocasião, também foi acordado que Prigozhin se exilasse em Belarus, país aliado de Moscou, e deixar o front na Ucrânia e em São Petersburgo.