Twitter/@upuknews1 O tufão se aproxima do sul de Taiwan

Um tufão está se aproximando da ilha de Taiwan nesta quarta-feira (04). Nomeado de tufão Koinu, ele está indo em direção ao sul do país, gerando fortes chuvas e rajadas de ventos. Mais de 100 voos foram cancelados, além da suspensão de trabalhos e escolas.

Segundo as previsões, o tufão deverá atingir na manhã desta quinta-feira (05) a costa sudeste do país, próximo à cidade de Taitung. O Koinu foi categorizado como um tufão nível três. Ele deverá perder forças assim que cruzar a ponta sul de Taiwan, entrando no Estreito de Taiwan, de acordo com o Tropical Storm Risk.

É esperado que as chuvas mais fortes atinjam as partes montanhosas do condado de Pingtung. A região não é muito povoada. O Koinu também deve atingir os condados do leste de Taitung e Hualien, e afetará o município Kaohsiung, que é a principal cidade portuária do sul do país.

Os pescadores da região de Taitung já retiraram os barcos dos portos, por conta do aumento da intensidade das ondas. À agência internacional Reuters, o integrante do Conselho de Assuntos Oceânicos de Taiwan, Chen Chia-chen, disse que o grupo está preocupado "que a chuva e o vento sejam muito fortes quando o tufão atingir a costa", reiterando que pretendem reforçar "a prevenção de tufões e esperam que os moradores locais fiquem alertas e tomem cuidado".

Na cidade de Kaohsiung, os trabalhos e as aulas estarão suspensas durante a próxima quinta-feira, devendo parar a partir das 18h desta quarta no hotário local.

Já a capital, Taipé, que tem sido atingida por chuvas torrenciais, não prevê um agravamento na situação, mantendo todas as atividades abertas normalmente.

Ao todo, 87 voos domésticos e 25 voos internacionais foram cancelados pelas companhias aéreas taiwanesas. A informação foi dada pelo Ministério dos Transportes do país.

Após a passagem pela ilha, o tufão deverá seguir para as províncias de Guangdong e Fujian, no sul da China . O Koinu ainda deverá passar por Hong Kong, mas dessa vez bem mais enfraquecido, se tornando uma tempestade tropical.