Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Sul tem previsão de tempestades após chegada de ciclone extratropical

Grandes áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão sob alerta de "perigo", para tempestades nesta quarta-feira (4), após a chegada do ciclone extratropical próximo ao Sul do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã desta quinta (5).



As tempestades devem começar ainda nesta manhã na região centro-norte dos dois estados, com acumulados de chuva de mais de 70 mm em 24 horas.

Em Santa Catarina, nove municípios da Região Metropolitana de Florianópolis, do meio-oeste, região central e do Vale do Itajaí já registraram ocorrências relacionadas às chuvas nesta quarta.

Os municípios de Curitibanos e Erval Velho tiveram alagamento expressivo, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de SC.

Além das chuvas, há rico de ventos acima dos 100 km/h e de queda de granizo até o próximo domingo (8). A instabilidade climática na região deve variar ao longo desta semana.

O volume de chuvas, conforme a previsão, deve diminuir a partir desta quinta, mas o leste de Santa Catarina e parte do Paraná ainda vai registrar precipitações. No Rio Grande do Sul, porém, não deve chover.

Na sexta, no entanto, o tempo volta a mudar e a ficar instável no Sul, quando deve ser registrado o maior volume de chuvas previstas, de acordo com o Inmet.

Na sexta e no sábado (7), entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina, são esperados cerca de 100 mm de chuva.

Ciclone extratropical

Um novo ciclone extratropical e uma nova frente fria se formam hoje na parte sul do Brasil, reforçando as instabilidades na região. O fenômeno, porém, não vai agir diretamente sobre nenhum estado, já que se forma em alto mar. No entanto, ele deve influenciar no clima ao longo desta semana, levando nuvens carregadas, temporais e ventania para o Sul.

As chuvas sobre a região estão associadas ao avanço de uma frente fria, o que pode potencializar os temporais.

Até o próximo final de semana, a tendência é de um fluxo maior de umidade sobre o Sul. Conforme a previsão, a semana deve terminar com novos temporais na região, principalmente no interior sulista.