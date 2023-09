reprodução/ABC News A aeronave da JetBlues Airlines vinha do Equador para os Estados Unidos

Um voo que desembarcou na Flórida, nos Estados Unidos, passou por uma " turbulência severa repentina " e deixou oito pessoas hospitalizadas. A aeronave da JetBlue Airlines havia saído de Guayaquil, no Equador, e estava a caminho do aeroporto da Flórida.



Segundo as informações de ABC News, o voo 1256 deixou sete passageiros e um membro da tripulação hospitalizados pela situação.

Após a turbulência passar, o avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. No local, as oito pessoas foram prontamente atendidas pela equipe médica.

Segundo a JetBlue Airlines, o avião responsável pelo voo 1256 foi restirado de serviço.

Uma investigação será conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação. A informação foi confirmada pelas agências.

No último mês, um avião da Delta Air Lines também enfrentou uma "turbulência repentina", quando de aproximava de Atlanta. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas.

O mesmo ocorreu com dois comissários que estavam no voo da United Airlines de Newark para Punta Cana, deixando-os feridos .

Um levantamento da Administração Federal de Aviação mostra que ao menos 17 pessoas ficaram feridas gravemente no último ano, em decorrência de turbulências severas . Em 2019, o número era de 13 feridos.