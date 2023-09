Twitter/@Wajddaeng - 11.09.2023 Inundações arrastaram bairros inteiros na Líbia

O procurador-geral da Líbia ordenou nesta segunda-feira (25) a prisão provisória de oito autoridades locais por conta do rompimento de duas barragens que levaram à morte de milhares de pessoas no país. As informações são da AFP.



As autoridades ocupam ou ocuparam cargos de responsabilidade no departamento de recursos hídricos ou na administração de barragens na Líbia. Elas estão sendo investigadas pelo rompimento das barragens, e são suspeitas de "má gestão" e "negligência", segundo informou o Ministério Público.



Ao menos 3,8 mil pessoas morreram na Líbia em decorrência das inundações causadas pelos rompimentos das barragens após a tempestade Daniel. Esse é o número de corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde local, mas outras contagens afirmam que o número ultrapassa 5,5 mil.

Autoridades e organizações humanitárias estimam que ainda haja mais de 10 mil desaparecidos. Como as inundações arrastaram os corpos para o Mar Mediterrâneo, a contagem exata de falecimentos é dificultada - algumas estimativas apontam que a tragédia pode atingir 20 mil mortos.

Inundações na Líbia



Com a passagem da tempestade Daniel pelo país, duas barragens foram rompidas, causando inundações que arrastaram bairros inteiros na cidade de Derna, no norte do país.

Com a destruição e a falta de abastecimento, dezenas de milhares de pessoas tiveram que deixar a cidade. Após a tragédia, as autoridades locais passaram a se preocupar com a propagação de doenças , por conta dos corpos expostos sob os escombros e na água.