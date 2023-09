Reprodução: Flipar Para obter ajuda com informações, a polícia havia divulgado imagens de Danilo Cavalcante com uma nova aparência, sem barba e sem bigode.

O brasileiro Danilo Cavalcante , que ficou foragido por 14 dias nos Estados Unidos, contou à polícia como conseguiu ficar fora do radar das buscas por tanto tempo. Segundo o depoimento, ele ficou três dias sem comer até roubar a melancia de uma fazenda, que abriu com a própria cabeça. Ele disse ainda que bebia água de um riacho.

Durante os dias de fuga, encontrou uma mochila com uma navalha, a qual usou para raspar a barba e mudar a aparência. Ele também roubou um par de botas e substituiu os sapatos da prisão.

"Não sei se ele era particularmente habilidoso. Ele estava desesperado. Você tem um indivíduo cuja escolha é voltar para a prisão para o resto da vida ou continuar tentando escapar da captura. Ele escolheu escapar da captura", disse George Bivens, tenente-coronel da polícia da Pensilvânia.

Cavalcante disse ter ouvido a mensagem de um dos helicópteros usados nas buscas pedindo para que ele se rendesse.

"Ele disse: 'Eu sabia que tinha que pagar pelo que tinha feito. No entanto, eu não estava disposto a pagar com a minha vida'", relatou o vice-marechal dos EUA, Robert Clark.

A idia inicial do brasileiro era roubar um carro e fugir para o Canadá.

Ele escapou da prisão do condado de Chester no dia 31 de agosto e só foi encontrado na última quarta-feira (13). A fuga, registrada em vídeo , gerou transtorno para os responsáveis, que agora decidiram colocá-lo em um presídio de segurança máxima.

A polícia mobilizou mais de 500 agentes de segurança para ajudar nas buscas, além de cães farejadores, que foram essenciais para a captura.

"Utilizamos boas tecnologias e começamos a seguir a movimentação dele em torno da 1h da manhã. Cercamos a área e começamos a operar para cercá-lo de forma que ele não pudesse fugir. Ele tentou se esconder em arbustos. Tínhamos um cão farejador e deixamos que ele o encontrasse", disse Bivens.

Segundo o representante da polícia, ninguém se feriu no processo.

"Danilo foi levado a um instituto da polícia. Ele será interrogado e seguirá para uma prisão federal cumprir sua sentença perpétua", completou.

Ainda de acordo com ele, há a possibilidade de Danilo ter recebido ajuda externa, portanto, as investigações seguirão e a polícia usará um intérprete para conversar com o ex-foragido para saber detalhes da fuga.

Quem é



Condenado a prisão perpétua por matar com 38 facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, em 2021, Danilo Cavalcante estava preso no presídio do Condado de Chester, estado da Pensilvânia, de onde conseguiu fugir em 31 de agosto.

O brasileiro foi preso horas após o crime, mas a condenação à prisão perpétua só foi decretada no último dia 23. Segundo a imprensa norte-americana, Danilo Cavalcante também é procurado no Brasil por participação na morte de Valter Júnior Moreira dos Reis, morto a tiros em uma praça na cidade de Figueirópolis, no Tocantins, em 2017.

Cavalvante foi considerado como fugitivo após não ser encontrado na prisão. Imagens de câmeras de segurança flagraram ele escalando o muro da penitenciária.

Segundo as autoridades, o prisioneiro ainda andou pelo teto e passou por duas cercas de arame farpado antes de conseguir escapar do local, e a polícia só foi avisada do desaparecimento cerca de uma hora após o ocorrido.

Na terça-feira (12), a polícia havia afirmado ter "certeza" que Cavalcante estava no perímetro de buscas estabelecido e que seria preso "o quanto antes". Ele foi visto pela última vez em South Coventry, no condado de Chester, no leste da Pensilvânia, vestindo calça azul e sem camisa.

O governo do estado havia posto uma recompensa de US$ 25 (cerca de R$ 123 mil) para quem colaborasse com informações sobre o brasileiro.