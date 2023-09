Divulgação Danilo Cavalcante matou a ex-namorada brasileira, Déborah Brandão, na frente dos dois filhos

O brasileiro Danilo Cavalcante, foi capturado na manhã da última quarta-feira (13) pela polícia no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, após passar 14 dias foragido . Com a captura, novas acusações foram feitas a Cavalcante. Ele havia sido condenado a prisão perpétua pela morte da ex-namorada Déborah Brandão, em maio de 2021.



Segundo a Justiça dos Estados Unidos, o brasileiro deve ser julgado novamente pelo crime de fuga criminosa , após ele fugir da prisão de Chester, na Pensilvânia, no dia 31 de agosto. A Promotoria ainda estuda acusações do crime de roubo. Cavalcante invadiu e levou comida, roupas e até armas de casas durante o período em que ficou foragido.

Das novas acusações, a Justiça aceitou apenas a nova denúncia de fuga criminosa , até o momento. Ela foi feita pelo Ministério Público. Com isso, Cavalcante deverá prestar depoimento a um tribunal, devendo acontecer no próximo dia 27 de setembro, segundo informa a CNN Internacional.

Danilo Cavalcante foi transferido para um presídio de segurança máxima no condado de Montgomery, no norte do Estado. Ele deverá cumprir a pena completa de prisão perpétua no novo complexo penitenciário. Cavalcante foi transferido ainda na noite da última quarta-feira, logo após ser capturado.

Ainda que a pena de morte seja algo previsto em lei nos Estados Unidos, a modalidade não é aplicada na Pensilvânia há mais de 20 anos. As previsões são de que a pena de Cavalcante não sofra alterações.

O foragido foi preso na manhã desta quarta-feira, após ser farejado por cães da polícia do condado de Chester, no município de Pocopson Township. Ele estava uma pilha de madeiras.

O momento foi registrado com uma foto , que acabou sendo alvo de críticas na internet. Na coletiva de imprensa, o tenente-coronel George Bivens minimizou as críticas feitas aos seus agentes.

"Não me incomodou em nada. Aqueles homens e mulheres trabalharam muito duro dia e noite, em circunstâncias difíceis. Eles estão orgulhosos do trabalho que fizeram. Eu não me incomodei nem um pouco com a foto", afirmou Bivens.

Danilo Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada Deborah, de 34 anos, a facadas. O caso aconteceu em abril de 2021, e a condenação veio no dia 22 de agosto. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A promotoria afirmou que ele matou a ex-namorada na frente dos filhos, de 4 e 7 anos.

No dia 31 de agosto, ele fugiu da prisão no condado de Chester , sendo considerado como " um homem extremamente perigoso ".

Segundo as investigações, Débora teria descoberto que Danilo era procurado pela polícia brasileira por ser o principal suspeito de matar um homem em Tocantins, em 2017. Ele teria fugido para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, local onde ficou ilegalmente.