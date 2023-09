Reprodução No vídeo, é possível ver Danilo escalando as paredes para fugir da prisão

Um vídeo das câmeras de segurança da prisão no Condado de Chester, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, escalando as paredes para fugir da prisão. Ele está sendo procurado desde a última quinta-feira (31). As imagens foram divulgadas pelas autoridades nesta quarta-feira (06).



No vídeo, é possível ver Danilo apoiando as mãos em uma parede, e os pés na outra parede que fica em frente. Desta forma, com a barriga para baixo, ele vai arrastando os braços e pernas para cima, que chegar ao topo dos muros.

🚨 #BREAKING : New Footage has just been released as Convicted Murderer Escapes Chester County Prison by Scaling up a Wall⁰

📌 #ChesterCounty | #PA



Authorities have just released a video from Chester County Prison in Pennsylvania, revealing how murder convict Danelo Cavalcante… pic.twitter.com/Dget1Uoa2E — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 6, 2023





Uma vez chegado ao topo, Cavalcante correu pelo telhado e chegou até a área de menor segurança. Ele então se esgueirou para fora do presídio, e segue foragido até o momento.

As autoridades informaram em coletiva de imprensa que ele teria se inspirado em outro detento, que teria fugido do presídio do mesmo modo em maio deste ano. Entretanto, no primeiro caso, os guardas logo o avistaram e conseguiram detê-lo antes que fugisse.

No caso de Danilo, os agentes penitenciários só foram perceber a ausência dele cerca de uma hora depois. Na coletiva, as autoridades se comprometeram a reforçar a segurança do presídio.

Atualmente, a Swat (Unidade de Armas e Táticas Especiais), o FBI (Departamento Federal de Investigação) e a PSP (Polícia do Estado da Pensilvânia) estão buscando pelo fugitivo.

Danilo Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada Deborah, de 34 anos, a facadas. O caso aconteceu em abril de 2021, e a condenação veio no dia 22 de agosto. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A promotoria afirmou que ele matou a ex-namorada na frente dos filhos, de 4 e 7 anos.

No dia 31 de agosto, ele fugiu da prisão no condado de Chester, sendo considerado como "um homem extremamente perigoso".

Segundo as investigações, Débora teria descoberto que Danilo era procurado pela polícia brasileira por ser o principal suspeito de matar um homem em Tocantins, em 2017. Ele teria fugido para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, local onde ficou ilegalmente.