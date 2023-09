Reprodução Danilo Sousa Cavalcante foi condenado à prisão após ter matado a ex-namorada brasileira nos EUA

Danilo Cavalcante foi capturado na manhã desta quarta-feira (13), no estado da Pensilvânia, Estado Unidos, após passar 14 dias foragido. Cavalcante havia sido preso e condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada brasileira, Déborah Brandão, em 2021. A irmã da vítima usou as redes sociais para comemorar a captura do brasileiro , que havia fugido da prisão de Chester no dia 31 de agosto.



No Facebook, Sarah Brandão publicou: "Pegaram ele", com emojis de mãos rezando. Ela mora na cidade de Phoenixville, mesmo local onde a irmã foi morta em 2021. Sarah também publicou um vídeo de Danilo sendo levado pelas autoridades, após ser capturado.

Desde o dia da fuga de Danilo da prisão, Sarah tem usado as redes sociais para publicar detalhes sobre as buscas. Após a morte da irmã, ela ficou com a guarda legal dos filhos de Déborah.

O foragido foi preso na manhã desta quarta-feira, após ser farejado por cães da polícia do condado de Chester, no município de Pocopson Township. Ele estava uma pilha de madeiras.

Os policiais tiraram foto após a captura de Danilo. Veja o momento:

USA 🇺🇸 A equipe policial que capturou Danilo Cavalcante posa para foto com o fugitivo. pic.twitter.com/E5mljxAgrA — Maria P (@damadanoite14) September 13, 2023





Danilo Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada Deborah, de 34 anos, a facadas. O caso aconteceu em abril de 2021, e a condenação veio no dia 22 de agosto. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A promotoria afirmou que ele matou a ex-namorada na frente dos filhos, de 4 e 7 anos.

No dia 31 de agosto, ele fugiu da prisão no condado de Chester , sendo considerado como " um homem extremamente perigoso ".

Segundo as investigações, Débora teria descoberto que Danilo era procurado pela polícia brasileira por ser o principal suspeito de matar um homem em Tocantins, em 2017. Ele teria fugido para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, local onde ficou ilegalmente.