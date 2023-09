Divulgação Danilo Cavalcante matou a ex-namorada em 2021 e estava foragido há 14 dias

O brasileiro Danilo Cavalcante será levado a um presídio de segurança máxima nesta quarta-feira (14) após ser capturado na terça (13) , 14 dias após escapar da prisão em Chester, na Pensilvânia.

Agora, Danilo ficará detido na Instituição Correcional Estadual Phoenix, localizada no condado de Montgomery, próximo a Chester.

Segundo a polícia, na noite de terça (12), a polícia do estado recebeu uma denúncia da localização aproximada de Danilo, que foi encontrado deitado sobre a arma que ele havia roubado na segunda (11).

Para capturá-lo novamente, o governo do estado mobilizou 500 agentes de segurança. O representante da polícia da Pensilvânia agradeceu a participação dos oficiais de todos os estados vizinhos e dos enviados pelo FBI.

Segundo o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, um alarme disparou no cerco em que eles acreditavam estar Cavalcante, a partir daí, usaram uma aeronave com sensor de calor para localizar o foragido.

Cães farejadores também ajudaram na s buscas. Segundo a polícia, eles foram essenciais para encontrar o brasileiro em meio à mata.

Condenado a prisão perpétua por matar com 38 facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, em 2021, Danilo Cavalcante estava preso no presídio do Condado de Chester, estado da Pensilvânia, de onde conseguiu fugir em 31 de agosto.

O brasileiro foi preso horas após o crime, mas a condenação à prisão perpétua só foi decretada no último dia 23. Segundo a imprensa norte-americana, Danilo Cavalcante também é procurado no Brasil por participação na morte de Valter Júnior Moreira dos Reis, morto a tiros em uma praça na cidade de Figueirópolis, no Tocantins, em 2017.

Cavalvante escalou o muro da penitenciária e foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. Ainda assim, conseguiu correr por 38 quilômetros e roubar uma arma.