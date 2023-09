reprodução/ABC News Mark Dickey ficou preso na caverna por cerca de 10 dias

O espeleólogo americano, Mark Dickey, de 40 anos, foi resgatado nesta terça-feira (12) da caverna de Morca, no sul da Turquia . Ela é considerada a terceira mais profunda do país, atingindo uma profundidade de 1,3 quilômetros. Dickey passou cerca de 10 dias presos no local, em uma profundidade de 1.040 metros.



O cientista estava mapeando o sistema cavernoso junto a um grupo de pesquisadores, montanhas de Taurus. No dia 2 de setembro, em uma das expedições, ele teve uma hemorragia intestinal . A causa ainda não foi divulgada. Ele teve que ser retirado do local de maca, sendo levado direto para o hospital regional, onde segue recebendo atendimento médico.

O resgate aconteceu por volta das 12h37 no horário local. Quando chegou à superfície, Dickey agradeceu o governo turco por ter salvado a vida com a rápida resposta, além de fazer um cumprimento à comunidade espeleológica internacional e às equipes de resgate. As informações são do jornal The Guardian.

Mais de 190 especialistas de sete países estiveram ligados no resgate de Dickey. A subida do cientista era complicada, devida as passagens estreitas e o gotejar de água que tinha no local. A equipe percorreu câmaras subterrâneas escuras , com temperaturas que variavam entre 4 e 6ºC.

Na subida, a equipe teve que fazer paradas para que Dickey recebesse descanso e tratamento médico, segundo a ABC News. Ao todo, foram três dias de resgate. Ele iniciou após os médicos que administravam os fluidos intravenosos confirmar que Dickey estava apto para fazer a subida.

Algumas das passagens tiveram que ser alargadas pela equipe de resgate, além da instalação de cordas e acampamentos temporários no caminho.

A Associação Europeia de Resgate em Cavernas publicou nas redes sociais que foi uma "enorme gratidão aos muitos socorristas de sete países diferentes que contribuíram para o sucesso desta operação de resgate em cavernas". Dickey é um dos integrantes da associação.