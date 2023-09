Reprodução Danilo Sousa Cavalcante foi condenado à prisão após ter matado a ex-namorada brasileira nos EUA

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada a facadas, fugiu da prisão nos Estados Unidos, de acordo com as autoridades norte-americanas. Um comunicado foi divulgado pelo condado de Chester, na Pensilvânia, nessa quinta-feira (31).

Ele teria sido visto pela última vez por volta das 9h40 caminhando em uma estrada na cidade de Pocopson, no estado da Pensilvânia. Calvacante é considerado pelos policiais um homem "extremamente perigoso".

Ele foi condenado no dia 16 de agosto pela morte da ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com quem dividia residência em Phoenixville. O crime aconteceu em abril de 2021; ela foi morta na frente dos dois filhos.





"A polícia, os detetives e o pessoal penitenciário estão usando todos os recursos disponíveis, incluindo helicópteros e cães, para encontrar Danilo Cavalcante e não vão parar até que ele esteja novamente sob custódia", publicou o governo de Chester.

O crime teria ocorrido porque Cavalcante não aceitava o fim do relacionamento com a namorada. Nesse tipo de condenação, não há chance para liberdade condicional, dizem autoridades. Ele é procurado também no Brasil pelo envolvimento em um assassinato ocorrido em Tocantins, em 2017.