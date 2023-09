Reprodução/Twitter Acidente de avião em chá revelação no México

Um piloto faleceu ao perder o controle de um avião durante um chá revelação no México na tarde deste sábado (2). Luis Ángel chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a imprensa local.



O piloto foi contratado para revelar o sexo de um bebê em um evento em uma fazenda. Imagens mostram o momento em que o avião passa sobre a festa soltando fumaça rosa. Em seguida, o piloto perde o controle da aeronave, que cai. Assista:

✈️ 💥 Avioneta se desploma en plena revelación de sexo en San Pedro, #Navolato .

Video: Cortesía #Avioneta #Revelación

No vídeo, é possível ver que uma das asas do avião se quebra e o veículo começa a girar descontroladamente.



De acordo com a imprensa local, os convidados da festa acionaram o serviço de emergência. O piloto, que estava preso nos destroços, foi retirado do avião ainda com vida, mas morreu no hospital.