Valter Campanato/Agência Brasil - 12/07/2023 Eleitorado paulistano rejeita indicação de Bolsonaro

68% do eleitorado da cidade de São Paulo não votaria de forma alguma em um candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com pesquisa do Datafolha. Isso faz de Bolsonaro o pior padrinho político na disputa pela prefeitura da cidade.



Em seguida, aparece o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 46% dos entrevistados dizendo que não apoiariam um nome indicado por ele.

Do outro lado, 37% dos eleitores da capital paulista disseram que não votariam em uma indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A taxa é quase a metade da registrada por Bolsonaro.

A pesquisa mostra, ainda, que 13% dos paulistanos votariam com certeza em um nome indicado por Bolsonaro, enquanto 16% considerariam a possibilidade. Já no caso de Tarcísio, 15% iriam em sua indicação, contra 35% que considerariam a hipótese.

Esse tipo de pesquisa, porém, nem sempre se concretiza nas urnas. Em abril do ano passado, 62% dos paulistas diziam que não votariam em um candidato de Bolsonaro para o governo do estado. Em outubro, Tarcísio foi eleito com 55% dos votos.

Ainda segundo a pesquisa Datafolha, o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo PT, lidera as intenções de voto , com 32%. Em segundo lugar está o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 24%.



A pesquisa ouviu 1.092 eleitores paulistanos entre terça-feira (29) e quarta-feira (30). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.