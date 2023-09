Reprodução/Twitter/The Town The Town tem segundo dia de apresentações neste domingo

Acontece neste domingo o segundo dia do festival The Town, e o público pode esperar bastante calor e pancadas de chuva neste domingo (3).



De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura de São Paulo, as temepraturas na cidade atingirão máxima de 31º neste domingo. A mínima é de 18º.

Durante a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuvas isoladas na cidade, mas o potencial de tempestade é baixo. A umidade mínima é de 30%, e a máximo de 90%.



Segundo o Weather Channel, a chance de chuva na região do Autódromo de Interlagos, onde acontece o festival, é baixa durante a tarde e a noite.

Neste domingo, o show mais aguardado no The Town é o de Bruno Mars, que se apresenta às 23 horas no palco Skyline. O festival também recebe Bebe Rexha, Alok e Luisa Sonza. No palco The One, se apresentam Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso e Matuê.