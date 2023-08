Gabinete do Xerife do Condado de Fulton - 22.08.2023 Dois aliados Trump se entregam à polícia dos EUA

Dois réus acusados junto com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de conspirar para tentar reverter os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia se entregaram à política de Atlanta nessa terça-feira (22). Os acusados são o ex-advogado de Trump, John Eastman, e o analista eleitoral republicano, Scott Hall.

Os outros 17 réus do processo, de acordo com as autoridades, devem se entregar até a próxima sexta-feira (25), incluindo o próprio Donald Trump.

Na última segunda (21), o ex-mandatário anunciou que tem a intenção de se entregar às autoridades de Atlanta para responder às acusações relacionadas ao pleito que elegeu o presidente Joe Biden.

No comunicado, publicado na rede social Truth Social, ele disse que deve se apresentar nesta quinta-feira (24).

O ex-presidente Donald Trump foi acusado formalmente pela Justiça dos Estados Unidos por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Com isso, o republicano se tornou réu pela quarta vez.

Os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-mandatário, incluindo falsificação e extorsão para tentar reverter o resultado do pleito, que elegeu o presidente Joe Biden à Casa Branca.

Trump não vai a debate

Hoje, o partido republicano realiza o primeiro debate entre os candidatos das eleições primárias republicanas para o pleito de 2024. Nesta semana, porém, Trump disse que não vai participar, indicando a vantagem dele nas pesquisas de opinião e afirmando que o público "sabe quem ele é".

As atenções no evento devem ser voltadas ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que pretende concorrer à presidência e é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto da legenda.