Reprodução: Flicker - 25/04/2023 Ron DeSantis, governador da Flórida (EUA)

O governador da Flórida, Ron DeSantis, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (25), no Tennessee, nos Estados Unidos. DeSantis concorre em segundo lugar nas prévias republicanas para disputar a presidência em 2024.

O porta-voz de sua campanha presidencial, Bryan Griffin, que ele e a equipe não se feriram no acidente e que o número de funcionários que estava no carro do governador no momento da colisão não foi especificado.

"Esta manhã, o governador sofreu um acidente de carro enquanto viajava para um evento em Chattanooga, Tennessee. Ele e sua equipe não se machucaram. Agradecemos as orações e votos de boa sorte da nação por sua proteção contínua durante a campanha", disse Griffin em comunicado à CNN norte-americana.



Conforme o porta-voz, apenas uma integrante da equipe sofreu leves ferimentos, mas foi tratada no local do acidente.

















DeSantis está atrás do ex-presidente Donald Trump na corrida para a Casa Branca. Ele vai disputar as prévias do Partido Republicano, marcadas para 15 de janeiro do ano que vem. As eleições internas tem o objetivo de definir quem será o candidato do grupo a concorrer à presidência.