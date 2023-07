Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky, presidente da Ucrânia





Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia , sancionou uma lei nesta quinta-feira (27) que muda o feriado do Natal no país paa o dia 25 de dezembro. Antes, os ucranianos seguiam a tradição da Igreja Ortodoxa da Rússia, que celebra o feriado no dia 7 de janeiro.



"A população ucraniana esteve por muito tempo sujeita à ideologia russa em quase todas as esferas da vida, inclusive com o calendário juliano e a celebração do Natal em 7 de janeiro", ressaltou uma nota do Parlamento ucraniano.

“A luta incansável e bem-sucedida por sua identidade contribui para o desejo de todo ucraniano de viver sua própria vida com suas próprias tradições e feriados", complementou o comunicado.





A medida é mais um passo do governo da Ucrânia para se afastar cada vez mais da cultura russa que por muito tempo esteve presente no país liderado por Zelensky. Mas o posicionamento da Igreja Ortodoxa da Rússia ao longo da guerra também foi um fator determinante para esta alteração.

Isso porque Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa russa, é um apoiador declarado de Vladimir Putin e, em determinado momento, chegou a afirmar que que os soldados russos mortos serão purificados de todos os seus pecados.

Mesmo com esta importante decisão anunciada somente nesta ano, parte da Igreja Ortodoxa da Ucrânia já havia rompido com as tradições russas em 2019 diante da anexação da Crimeia e o apoio a grupos separatistas do leste ucraniano.