Kremlin - 26.10.2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu o "apoio firme" da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia, dizendo que isso encoraja a determinação dos dois países de lidar com grupo ocidentais.

A declaração se deu durante um discurso de Putin a autoridades norte-coreanas nessa quinta-feira (27) para parabenizar a Cora do Norte pelo 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, conhecido como o Dia da Vitória no Norte, informou a mídia estatal do país KCNA .

Na ocasião, o russo não deu detalhes sobre a extensão do apoio de Pyongyang no conflito, porém, no ano passado, autoridades dos Estados Unidos disseram que a Coreia do Norte estava vendendo milhões de foguetes e projéteis de artilharia para a Rússia.



“A solidariedade com a Rússia em questões internacionais importantes destaca nossos interesses comuns”, afirmou Putin, segundo a agência de notícias estatal da Coreia. O russo também citou os pilotos soviéticos, que ele disse que "realizaram dezenas de milhares de voos de combate" por contribuir para "aniquilar o inimigo", de acordo com a KCNA .

“A experiência histórica de amizade combativa tem valores nobres e está servindo como uma base confiável para desenvolver ainda mais a conexão entre a Rússia e a Coreia do Norte no campo da política, economia e segurança”, continuou.

Em seu discurso, o mandatário também desejou saúde e realizações no trabalho ao líder norte-coreano Kim Jong Un.