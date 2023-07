Kremlin - 26.09.2022 Putin se encontra com o presidente da Bielorrússia

O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se neste domingo (23) com seu aliado bielorrusso, Alexander Lukashenko, e declarou que a contra-ofensiva da Ucrânia "falhou". É a primeira vez que os dois se reúnem desde que o aliado mediou o fim do motim dos mercenários do grupo Wagner na Rússia, há um mês.

Em vídeo divulgado na mídia bielorrusa, Lukashenko e Putin aparecem chegando ao Palácio Konstantinovsky, em São Petersburgo.

"Não há contra-ofensiva", disse Lukashenko, segundo a agência TASS, antes de ser interrompido por Putin, que rebateu: "Há uma, mas falhou".

O presidente russo indicou que as negociações durarão "dois dias". "Mudei meus planos", disse Putin, segundo a agência TASS.



O presidente russo disse que um dos objetivos do encontro é discutir "a segurança da nossa região". Lukashenko afirmou que mantém os mercenários do grupo Wagner no centro da Bielorrússia.

Na última segunda-feira, um comboio militar levou o grupo de mercenários para o país aliado de Putin na maior aparição do ajuntamento paramilitar desde a fracassada rebelião na Rússia no mês passado.