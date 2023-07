Kremlin - 12.07.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

No segundo dia da cúpula de São Petersburgo, líderes africanos pressionaram o presidente russo Vladimir Putin pelo plano de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e pela renovação do acordo de exportação de grãos. As informações são da agência Reuters.

"A iniciativa [de paz] africana merece a maior atenção, não deve ser subestimada", disse o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, em São Petersburgo.

"Mais uma vez, pedimos com urgência a restauração da paz na Europa", disse ele.

Sobre o acordo de exportação de grãos, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse na cúpula que era essencial a retomada do pacto.

Após a Rússia sair do acordo, portos e depósitos de grãos passaram a ser bombardeados na Ucrânia, o que o Ocidente aponta se tratar do uso de alimento como arma de guerra.