Reprodução/Twitter @votetimscott Senador Tim Scott lançou formalmente sua campanha presidencial





Tim Scott, único senador negro do Partido Republicano dos Estados Unidos , vem crescendo nas pesquisas de opções de voto relacionadas ao político da legenda ue será escolhido para disputar as eleições presidenciais em 2024.

O político de 57 anos já desponta como terceira opção mais escolhida em levantamentos realizados em alguns estados, como Iowa. A pesquisa em questão foi realizada pela Fox Business e divulgada no último domingo (23).

No estado em questão, Scott aparece com 11% dos votos, enquanto 16% dos votantes devem escolher Ron DeSantis, governador da Flórida . Donald Trump, ex-presidente do país, é líder isolado com 46% das intenções de voto.





Uma aferição da Universidade do estado de New Hampshire divulgada nesta terça-feira (25), com opções de voto de eleitores locais, também coloca Tim como o terceiro colocado, atrás de Trump e do chefe do Executivo da Flórida.

Um dos trunfos do senador é ser uma espécie de "plano B" para aqueles que não votam tanto no ex-presidente, como em DeSantis. Em contrapartida, muitas pessoas ainda não conhecem Scott e sua trajetória política.

E os avanços nas pesquisas no atual estágio da corrida eleitoral norte-americana representam não só saber quantas pessoas devem votar em cada candidato, mas também uma maior atração a investidores que devem injetar recursos financeiros em algum dos políticos.