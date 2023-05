Reprodução/Twitter @votetimscott Senador Tim Scott lançou formalmente sua campanha presidencial

O senador Republicano Tim Scott formalizou, nesta segunda-feira (22), a sua candidatura à vaga do seu partido para disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024.

Único negro republicano do Senado norte-americano, Scott será concorrente do ex-presidente Donald Trump pela vaga da legenda na disputa pelo Executivo. Também disputam a candidatura Nikki Haley, ex-embaixadora da ONU, Asa Hutchinson, governador do Arkansas e Larry Elder, ex-apresentador.

O parmalentar fez um discurso de aproximadamente 40 minutos diante de apoiadores onde, enquanto criticava a esquerda do país atualmente presidido por Joe Biden, ele afirmou que é "candidato que a extrema esquerda mais teme".

“Joe Biden e a esquerda radical estão atacando cada degrau da escada que me ajudou a subir. E é por isso que anuncio hoje que estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos da América”, enfatizou.

No evento que aconteceu na sua cidade natal, North Charleston, localizada no estado da Carolina do Sul, ele disse que o governo do político do partido Democrata está afastando os EUA da dignidade.

"Minha mãe disse que poderíamos ser vítimas ou vencedores, e ela escolheu sermos vitoriosos. Mas sob o presidente Biden, nossa nação está se afastando do trabalho e da dignidade", exclamou.

O anúncio de Tim foi feito três dias após ele entregar a sua declaração de candidatura à Comissão Eleitoral Federal. Agora, a expectativa é de que o senador de 57 anos realize viagens a Iowa e New Hampshire já no final desta semana.

