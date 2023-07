Reprodução / Redes Sociais Connor Gibson foi condenado pelo assassinato da irmã

Um jovem de 20 anos foi considerado culpado por abusar sexualmente e assassinar a própria irmã de 16 anos na cidade de Hamilton, na Escócia. Connor Gibson negou as acusações, mas foi condenado pelo crime em um julgamento nesta terça-feira (25).

O caso ocorreu em 26 de novembro de 2021 e o julgamento, conforme o tabloide The Sun , durou 13 dias no Tribunal Superior de Glasgow.

Além de Gibson, Stephen Corrigan, de 45 anos, foi considerado culpado por tentar esconder o corpo da jovem após descobrir sobre a morte de Amber dois dias depois do crime. No tribunal, ele também negou as acusações, disse não ser conhecido de Gibson e apresentou um álibe.

O DNA do homem, no entanto, foi encontrado em 39 áreas do corpo da vítima — incluindo coxas, nádegas e peitos — e, ao ser questionado pela polícia sobre o dado, afirmou que estava "perdido" e não soube explicar o ocorrido.

A adolescente foi dada como desaparecida na noite de 26 de novembro e seu corpo foi encontrado em Cadzow Glen, por volta das 10h do dia 28 daquele mês.

Reprodução / Facebook Amber Gibson foi morta pelo próprio irmão em Hamilton, cidade na Escócia

O irmão da vítima e responsável pelo assassinato foi preso três dias depois. Em 1º de dezembro, um dia antes de sua prisão, ele publicou uma homenagem à irmã nas redes sociais.

"Amber, você voará alto pelo resto do tempo. Todos sentiremos sua falta. Especialmente eu. Eu te amo, anão ruivo. Adeus por enquanto", escreveu em publicação no Facebook .



Segundo a perícia, o corpo da jovem foi encontrado coberto de lama e a causa foi dada como "compressão do pescoço". Investigações apontam que ela teria sido espancada e estrangulada até a morte.

Além disso, manchas de sangue foram encontradas na jaqueta de Gibson e o DNA da adolescente foi identificado nas roupas do acusado.

Os irmãos eram adotados. Em depoimento no tribunal, o pai adotivo dos irmãos disse que não teve notícias de Gibson no dia do desaparecimento de Amber, mas, quando o corpo dela foi encontrado, ele teria ligado para o pai e dito que eles haviam "se desentendido" quando se viram dois dias antes.