Scottish Government - 15.02.2023 Nicola Sturgeon, ex-primeira-ministra da Escócia

A ex-primeira-ministra da Escócia Nicola Sturgeon foi presa neste domingo (11) em uma operação que investiga o financiamento do Partido Nacional Escocês (SNP).

De acordo com a BBC News , a investigação apura o que aconteceu com mais de 600 mil libras (R$ 3,7 milhões) que foram arrecadadas para uma campanha pela independência escocesa em 2017, mas que podem ter sido gastas indevidamente pelo partido.

Em abril deste ano, policiais estiveram na casa de Sturgeon e na sede do partido, em Edimburgo, capital do país, para revista. Na ocasião, o marido da ex-premiê, Peter Murrell, e o então tesoureiro da legenda foram presos e depois liberados 11 horas depois.

Nicola Sturgeon renunciou ao cargo de primeira-ministra em fevereiro de 2023, dizendo que havia se afastado de levar o país à independência. Ela foi a primeira mulher a liderar a Escócia e a chefe de Estado que ficou mais tempo no governo semiautônomo, permanecendo no poder por mais de oito anos.

