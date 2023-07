Divulgação/Polícia Civil Escritório em que os golpes eram aplicados ficava em Nilópolis

Operação da Polícia Civil prende 90 pessoas por aplicarem o golpe do empréstimo consignado. O grupo era acusado de fraude eletrônica em todo o país e possuía um call center em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

O grupo foi preso em flagrante no escritório que ocupava quatro andares de um prédio. No escritório os suspeitos realizavam as fraudes bancárias e o aliciamento de vítimas. Foram apreendidos computadores, contratos e dados sigilosos de pensionistas do INSS.