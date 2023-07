Roberto Stuckert/Agência Brasil Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, e Vladimir Putin

A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos Brics, deve se reunir nesta quarta-feira (26) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin. Ela visitará o líder russo na condição de chefe do bloco diplomático que une Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A reunião acontecerá antes da cúpula Rússia-África dos Brics, que ocorre em agosto.

O encontro entre Dilma e Putin se dá depois da África do Sul confirmar, na quarta-feira (19), que Vladimir Putin não participará da cúpula, em comum acordo. O chanceler Sergey Lavrov irá no seu lugar. Contudo, a presidente do banco dos Brics já havia se encontrado com um representante russo em maio, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, na sede do banco em Xangai, na China. Na reunião, Dilma Rousseff garantiu que a instituição cumpriria suas obrigações com "todos os membros fundadores, incluindo a Rússia".





Dilma assumiu o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) em março deste ano, após ser aprovada por integrantes do banco de forma unânime, depois de ser indicada por Lula (PT). Sua visita ao mandatário russo, contudo, é desvinculada do governo brasileiro, visto que, como representante dos Brics, uma das funções da presidência é fortalecer as transações entre os membros do bloco.

A Rússia sofreu sanções internacionais após invadir o território ucraniano, o que dificultou suas relações com outros países. O país tem conseguido se sustentar devido às relações diplomáticas e econômicas com países da Ásia e com o próprio Brics.