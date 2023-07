Kremlin - 18.05.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Nesta sexta-feira (21), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Ocidente está alimentando as "chamas da guerra" ao apoiar a Ucrânia no conflito. Ele também afirmou que as armas ocidentais fornecidas aos ucranianos "queimam" no campo de batalha.

A declaração do mandatário se deu em transmissão na TV russa aos membros de seu Conselho de Segurança no início de uma reunião on-line, de acordo com a agência de notícias Reuters .

Nessa quinta (20), a Casa Branca confirmou que a Ucrânia começou a usar as bombas de fragmentação enviadas pelos Estados Unidos. O militar ucraniano Oleksandr Tarnavskyi disse que os artefatos "podem mudar radicalmente" a situação no campo de batalha.

Tarnavskyi comentou que as forças ucranianas terão uma "vantagem" com esse novo armamento.

Após o anúncio de envio do armamento, alguns países, como a Coreia do Norte, condenaram a ação. Autoridades norte-coreanas disseram se tratar de um "ato criminoso" e exigiu a retirada imediata das munições.