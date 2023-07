Divulgação/Kremlin Putin promete resposta após ataque ucraniano à Ponte da Crimeia





O presidente russo Vladimir Putin afirmou, nesta segunda-feira (17), que Moscou responderá ao ataque com drones da Ucrânia à Ponte da Crimeia que causou a morte de duas pessoas e feriu uma outra.



O presidente da Rússia classificou o incidente como um "ataque terrorista", e afirmou que a ofensiva foi "sem sentido" pelo fato do local não ser mais uma rota de transporte militar do país.



“Este é um crime sem sentido do ponto de vista militar, já que a ponte da Criméia há muito não é usada para transporte militar, e brutal porque que civis inocentes foram mortos", afirmou Putin após reunião com outras autoridades russas.

"Claro, haverá uma resposta da Rússia. O Ministério da Defesa está preparando propostas relevantes”, complementou o presidente russo.





Vladimir solicitou ainda que as autoridades desta região prestem toda a assistência à jovem sobrevivente do ataque, visto que seus pais faleceram diante da ofensiva ucraniana que contou com dois drones marítimos.

"Considerando que este é o segundo ataque terrorista na ponte da Criméia, estou aguardando propostas específicas sobre como melhorar a segurança desta instalação de transporte estrategicamente importante", ressaltou na sequência.

Ucrânia assume autoria

A Ucrânia assumiu a autoria do ataque em questão por meio de uma publicação feita no perfil do Telegram do ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov.

O ministro confirmou que a ponte foi atacada por drones navais. Ele destacou ainda que o país visa aumentar a produção destes veículos aéreos não tripulados que vêm sendo amplamente utilizados no conflito.

“É melhor agir, não revelar fotos de nossas próprias instalações de produção e fornecer as Forças de Defesa”, ressaltou. “A produção já foi aumentou mais de 100 vezes em algumas categorias em relação ao ano passado", complementou.