Anton Romanko/Flickr Ponte da Crimeia foi alvo de ataque de drones ucranianos





A Ucrânia assumiu a autoria do ataque a uma ponte que liga a Crimeia à Rússia e que causou a morte de duas pessoas nesta segunda-feira (17). A informação foi confirmada por Mykhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia.

No seu perfil oficial no Telegram, o ministro confirmou que a estrutura foi atacada por drones navais. Ele destacou ainda que o país vosa aumentar a produção destes veículos aéreos não tripulados que vêm sendo amplamente utilizados no conflito.

“É melhor agir, não revelar fotos de nossas próprias instalações de produção e fornecer as Forças de Defesa”, ressaltou. “A produção já foi aumentou mais de 100 vezes em algumas categorias em relação ao ano passado", complementou.





A ofensica ucraniana contou com dois drones marítimos e, de acordo com o Kremlin, Moscou abriu uma investigação oficial para apurar o ocorrido.

Segundo as autoridades russas, um casal que viajava de carro morreu e sua filha ficou ferida. O Comitê Investigativo Russo chamou o incidente de "ato terrorista cometido pelos serviços especiais da Ucrânia".

"Segundo os investigadores, na noite de 16 para 17 de julho, uma das seções da ponte da Crimeia foi danificada como resultado de um ato terrorista cometido pelos serviços especiais da Ucrânia", informou.

"Os exames periciais necessários foram encomendados como parte do processo criminal. Os investigadores estão identificando pessoas entre os serviços especiais ucranianos e formações armadas envolvidas na organização e execução deste crime", acrescentou.