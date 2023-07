Montagem iG / Imagens: Wikimedia Commons Margarita Simonyan e Ksenia Sobchak teriam sido alvo de grupo criminoso na Rússia; ataque foi impedido, disseram autoridades

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia informou que impediu o assassinato de duas figuras públicas do país: o de Margarita Simonyan, jornalista russa conhecida da mídia estatal, e de Ksenia Sobchak, uma influenciadora e crítica da invasão à Ucrânia.

Segundo o comunicado, vários membros de um grupo nazista denominado "Parágrafo-88" foram presos nessa sexta-feira (14) em Moscou e na região de Riazan. Eles eram recrutados pelos serviços ucranianos e teriam sido pagos para assassinar as duas personalidades, conforme a FSB.

Margarita Simonyan é diretora de redação do canal RT, sendo um dos rostos mais conhecidos da campanha de imprensa que Moscou lançou paralelamente à ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.

Já Ksenia Sobchak é filha do ex-prefeito de São Petersburgo Anatoli Sobchak, que foi mentor do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A influenciadora tem um canal no YouTube de grande audiência, em que faz críticas frequentes a autoridades. Desde o início da guerra, Sobchak faz oposição à ofensiva e já deixou a Rússia temporariamente várias vezes.

Tentativas de ataques contra personalidades que apoiam a invasão na Ucrânia são recorrentes na Rússia. O país acusa os ucranianos dos ataques. Kiev, no entanto, nega ou não fala sobre os ocorridos.