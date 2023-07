Big_Heart / Pixabay Inundações deixam mortos na Coreia do Sul

O número de mortos por conta das chuvas na Coreia do Sul já alcançam 40. Segundo o presidente do país, Yoon Suk Yeol, há uma má gestão das áreas vulneráveis e pediu uma nova reunião com os responsáveis.

As tempestades atingem o centro e o sul do país desde quinta-feira (13). Ainda, de acordo com o Ministério do Interior, 9 pessoas estão desaparecidas e 34 ficaram feridas. O ministério da agricultura sul-coreano afirmou também que quase 20 mil hectares de fazendas ficaram alagados.

"Devemos aceitar que a mudança climática está acontecendo e lidar com ela", afirmou Yoon nesta segunda-feira (17). Oito dos desaparecimentos e 19 mortes aconteceram na área montanhosa, onde houve deslizamentos de terra.

Segundo o presidente coreano, a situação piorou devido à má gestão. "Enfatizamos repetidamente o controle de acesso a áreas perigosas e a evacuação preventiva desde o ano passado, mas se os princípios básicos de resposta a desastres não são mantidos no local, é difícil garantir a segurança pública", disse Yoon.

Os serviços meteorológicos afirmam que as chuvas devem seguir castigando o país até quarta-feira (19). Nas províncias de Jeolla do Sul e Gyeongsang do Sul devem receber um volume de chuva de 50 milímetros por hora, além de um adicional de 300 mm até terça-feira. As autoridades locais ainda emitiram um comunicado avisando a população de toda a Coreia do Sul de que o risco de deslizamentos por quase todo o território é o mais alto possível. Somente na ilha de Jeju, o risco não é grave.

Segundo o ministério da defesa sul-coreano, 472 militares foram disponibilizados para auxiliar nos resgates e auxiliar nas operações.

A Administração Meteorológica Coreana (KMA) afirmou que os 489 milímetros de chuva que caíram no país desde junho, são 30% a mais do que nos anos anteriores.