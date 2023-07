Reprodução Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu foi conduzido às pressas para um hospital na cidade de Tel Hashomer, nos arredores de Tel-Aviv após sentir tontura. Uma televisão israelense afirmou que o premier sentia dores no peito, ao contrário do que o canal oficial do governo informou.

O líder israelense estava de férias na costa de Cesaréia quando começou a se queixar de uma “tontura leve”, mas chegou ao hospital consciente. O gabinete do primeiro-ministro afirma que os exames iniciais não apresentaram nenhum problema, e que o diagnóstico inicial é de desidratação.

O ministro da Energia e colega de partido de Netanyahu, Israel Katz, afirmou que o primeiro-ministro voltará ao trabalho, mas não precisou uma data específica, nem quem ficará responsável pelo governo durante sua ausência.

Em pronunciamento à televisão local, gravado no hospital, o primeiro-ministro comunicou que estava bem e enviou um recado à população israelense:

“Agradeço a Deus, me sinto muito bem agora. Peço a todos vocês que fiquem menos tempo expostos ao sol e bebam mais água. que tenham uma boa semana”, declarou

Vale lembrar que as temperaturas chegaram a 42 graus celsius no Mar da Galiléia neste sábado. A Europa vive uma grande onda de calor e a previsão é que a próxima semana quebre recordes de temperatura.