Reprodução: Redes Sociais Na Itália, fontes servem para refrescar turistas e locais

As autoridades de diversos países do hemisfério norte estão preocupadas com a onda de calor prevista para esse fim de semana . Segundo os órgãos responsáveis pela meteorologia, as temperaturas registradas neste fim de semana podem ser as maiores da história .

Segundo o centro meteorológico italiano, as regiões da Sardenha , Sicília e Calábria , no sul do país, podem registrar temperaturas superiores a 38º neste sábado. Para o domingo, a previsão é que as máximas superem os 40 graus . Estima-se que a temperatura chegue a 42 e 43 graus na terça-feira em Roma, capital italiana. A temperatura mais alta já registrada na cidade foi de 40,5º em agosto de 2007.

A temperatura mais alta já registrada na Europa aconteceu na ilha italiana da Sardenha, em agosto de 2021, quando os termômetros marcaram 48,8º Celsius . A onda de calor também mantém autoridades da França, Alemanha, Polônia e Grécia em alerta.

Em Atenas , capital da Grécia, as autoridades suspenderam as atividades na Acrópole durante os horários mais quentes do dia na sexta-feira e no sábado.

Segundo a ministra da Cultura e dos Esportes, Lina Mendoni, a medida visa “proteger os trabalhadores e os visitantes". Com previsão de 41º, a ministra explicou a decisão: “a sensação térmica (...) que o corpo sente é consideravelmente maior no topo da Acrópole, onde fica o Partenon", concluiu.

No oeste dos Estados Unidos , as temperaturas devem bater recordes da Califórnia ao Texas neste fim de semana. Em Phoenix , no Arizona, a sexta-feira foi 15º dia seguido com temperatura acima dos 43ºC segundo o Servico Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS). No Vale da Morte , na Califórnia, historicamente conhecido como um dos lugares mais quentes do planeta, a meteorologia espera 54ºC de temperatura máxima .