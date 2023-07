redacao@odia.com.br (O Dia) Acidente entre caminhão e van mata seis pessoas na Bahia

Um acidente envolvendo uma minivan e um caminhão vitimou seis pessoas na noite desta sexta-feira na BR-116 na Bahia. O acidente ocorreu no Km 375 da rodovia, na região do município de Serrinha, a 180 km da capital Salvador.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a batida ocorreu por volta das 20 h de sexta-feira e teve sete pessoas envolvidas, das quais cinco morreram no local. O automóvel era da Secretaria de Saúde do município de Valente , localizado a cerca de 250 km de Salvador e transportava três pessoas que realizavam tratamento de câncer na capital e seus acompanhantes.

Entre as vítimas estão o motorista do carro, Paulo Vitor Silva de Lima de 34 anos, que era funcionário da secretaria de saúde. Somente um ocupante da minivan sobreviveu, enquanto o motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Segundo o motorista, o acidente aconteceu após ele desviar de um buraco na rodovia.

Nas redes sociais, a prefeitura de Valente divulgou uma nota de pesar onde presta condolências aos familiares dos envolvidos e exalta os serviços prestados pelo motorista "servidor público dedicado e comprometido com o zelo e bem estar daqueles que transportava".