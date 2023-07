Reprodução/Ansa Mulher de 45 anos matou filho de apenas um ano estrangulado





Uma mulher matou o próprio filho nesta sexta-feira (14) após tê-lo estrangulado em sua casa em Voghera, na Itália . Segundo a polícia local, Elisa Roveda cometeu o crime quando estava sozinha na residência com o pequeno Luca, que tinha apenas um ano de idade.

Tudo aconteceu logo após o pai da criança ter saído para trabalhar. Uma hora depois, a mãe da mulher chegou na casa e ligou para os serviços de emergência, mas Luca já estava morto.





Uma vizinha revelou que Roveda havia tirado o dia de folga do trabalho, mas que estava um "pouco agitada". Ela ainda explicou que a mulher sofria de "depressão pós-parto".

Após ter sido detida, Roveda, de 45 anos, foi levada para um hospital da região em estado de choque. Ela está internada na ala psiquiátrica da unidade.

A prefeita da cidade de Voghera, Paola Garlaschelli, usou as suas redes sociais para lamentar o que classificou como "tragédia" e disse esperar as investigações policiais acerca do ocorrido.

"Ficamos atônitos diante de uma criança arrancada da vida por um gesto terrível. Estamos ansiosos para ouvir mais da polícia sobre a tragédia que abalou nossa cidade esta manhã. Para já, um pensamento de enorme dor e proximidade à família", escreveu na sua conta oficial do Instagram.