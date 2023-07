Reprodução/Twitter Em 2023, Itália recebeu 73 mil migrantes forçados.

Cerca de 800 migrantes foram socorridos nesta quinta-feira (13) após um naufrágio no Mar Mediterrâneo, que vitimou um menino de 4 anos. O navio da Guarda Costeira da Itália atracou no porto de Reggio Calabria, no sul da Itália, com as pessoas que foram resgatadas e o corpo da criança que morreu durante a travessia.

O menino estava navegando com outros 50 imigrantes nas redondezas da ilha de Lampedusa. Segundo informações da ANSA, eles estavam vindo da África Subsaariana.

A mãe da criança está recebendo assistência psicológica na Itália e outros 750 migrantes que estavam a bordo do navio oficial foram abrigados no centro de acolhimento de Lampedusa.

Com o número de migrantes, o centro de acolhimento está sofrendo com a superlotação, já que, apesar de haver transferência entre os acolhidos, o local ainda abriga por volta de 1,5 mil pessoas, quase quatro vezes sua capacidade.

De acordo com dados do Ministério do Interior italiano, neste ano o país já recebeu 73,4 mil migrantes forçados pelo Mar Mediterrâneo.