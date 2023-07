Reprodução / TV Globo - 23.10.2022 Roberto Jefferson foi detido preventivamente em outubro de 2022





O ex-deputado federal Roberto Jefferson tem condições para receber alta hospitalar. É o que informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o Hospital Samaritano Botafogo, local onde o político está internado.

Um boletim médico enviado pela instituição de saúde à Suprema Corte aponta que Jefferson não encontra-se em estado febril há quatro dias e que exames de sangue e urina não apresentaram irregularidades com a saúde do ex-parlamentar.

Roberto também foi submetido a exames como eletrocardiograma, tomografia do crânio, e ressonâncias no abdôme, próstata e crânio. Nenhum deles apontou problemas com o ex-deputado. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.





Um laudo divulgado no final de junho pela revista Veja apontou que ele estava tendo alucinações. Elas teriam começado quando Jefferson caiu na cela e teve um traumatismo craniano. O relatório médico divulgado no dia 29 do mês passado dizia que "Roberto Jefferson não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações“.

Jefferson foi preso preventivamente em outubro de 2022, sendo investigado por tentativa de homicídio, divulgação de fake news, crimes contra a honra, posse de armas, racismo e homofobia.

No início de junho, ele foi transferido para um hospital, com quadro de apatia, insônia, distúrbio depressivo, inapetência e súbita perda de peso, local onde está internado até então.