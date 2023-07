Divulgação/The Royal Family Rei Charles III recebeu Joe Biden em Windsor nesta segunda-feira (10)





O presidente dos Estadis Unidos, Joe Biden , se encontrou nestas segund-feira (10) com o Rei Charles III, no Castelo de Windsor, no Reino Unido. A reunião entre as autoridades aconteceu em uma escala do norte-americano antes de desembarcar na Lituânia para participar da cúpula da Otan.



Biden foi recbido no local por uma Guarda de Honra formada pela Companhia dos Guardas Galeses do Príncipe de Gales. Os oficiais deram uma saudação real ao norte-americano antes dele tomar um chá com o monarca britânico.

A segunda parte do encontro se tratou de uma reunião Fórum de Mobilização Financeira Climática. Além do presidente dos EUA e do filho de Elizabeth II, participaram também membro dos governos norte-americano e britânico, além de empresários filantrópicos.





A principal pauta do fórum foram os compromissos das empresas privadas na redução das emissões de gás carbônico nos países em desenvolvimento.

Esta foi a terceira vez que Biden e Charles se encontraram, as duas anteriores foram em 2021: em junho, na Cúpula dos Líderes do G7 na Cornualha, e em novembro, na COP26 realizada em Glasgow.

Joe Biden não compareceu à coroação do monarca do Reino Unido, realizada em maio deste ano, sendo substituído por Jill Biden. Isos porque os presidentes dos EUA tradicionalmente são ausência neste tipo de cerimônia britânica.

Antes do encontro com o rei britânico, Biden se reuniu durante cerca de 45 minutos com Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido. Assim com no segnudo compromisso do dia, Biden tomou chá com Sunak.

Os líderes se encontraram em Downing Street, sede do governo britânico em Londres. Esta foi a quinta vez que Joe e Rishi se reuniram, mas a primeira vez em que o norte-americano visitou Downing Street.

Biden se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido