Reprodução/redes sociais Obra de rodovia elevada desaba e causa a morte de duas pessoas em Bangkok





Uma rodovia elevada que estava em construção em Bangkok, capital da Tailândia , colapsou nesta segunda-feira (10) e causou a morte de duas pessoas. As vigas de metal veiram abaixo por volta das 18h (horário local).



Além das pessoas que vieram a óbito, outros dez cidadãos que estavam no local ficaram feridos em decorrência do incidente. Informações divulgadas pelo Bangkok Post dão conta de que um guindaste que estava levando um bloco de concreto que seria usado na estrada capotou, danificando o setor das obras.





O desabamento atingiu tanto carros que que passavem pela região, como prédios comerciais localizados ao lado das obras, o que causou um apagão nos arredores. As duas pessoas que morreram estavam dentro de veículos.

O projeto da estrada aponta que ela deve ter cerca de 2 quilômetros de extensão, mas que, no momento do desabamento, apenas um trecho de 500 metros já havia sido construído. A construção do elevado elevado Onnut-Lat Krabang é de responsabilidade da Administração Metropolitana de Bangkok.