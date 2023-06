Simon Dawson / No 10 Downing Street - 23.08.2022 Ex-premiê, Boris Johnson renunciou ao cargo de deputado

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson "enganou deliberadamente" o Parlamento em relação às festas realizadas na residência oficial enquanto ele estava no poder durante a quarentena de Covid-19, concluiu o comitê parlamentar.

Segundo o Comitê de Privilégios, que analisa violações de regras parlamentares, Johnson "enganou deliberadamente a Câmara" e, caso não tivesse renunciado ao cargo de deputado na última sexta-feira (9), ele seria suspenso por 90 dias por "desacatos repetidos e por tentar minar o processo parlamentar".

Ao deixar a vaga de MP (Membro do Parlamento), Johnson evitou uma punição da Câmara dos Comuns, mas, na ocasião, afirmou que estava sendo "forçado a sair".

Em comunicado, Johnson disse que "não mentiu" sobre o caso, conhecido como partygate, e que estava sendo "forçado" a deixar o cargo "de forma antidemocrática".

"É muito triste deixar o parlamento, pelo menos por enquanto. Mas, acima de tudo, estou perplexo e chocado por poder ser forçado a sair, de forma antidemocrática, por um comitê presidido e administrado por Harriet Harman, com um viés tão flagrante", disse Johnson ao jornal Times .

Nesta quinta-feira (15), o ex-premiê reiterou as críticas, chamando o comitê de "antidemocrático" e acusando-o de ser "a facada final em um assassinato político prolongado".

O comitê tinha como objetivo analisar e determinar se Johnson mentiu intencionalmente ao Parlamento ao dizer que as restrições da Covid-19 tinham sido respeitadas durante as festas em Downing Street, registradas em 2020 e 2021.

O caso foi, inclusive, um dos principais pontos que levaram ao desgaste de sua popularidade e, que, como consequência, culminaram em sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro, em julho do ano passado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.